Mückenstich: Was wirklich schützt und gegen Juckreiz hilft

Jedes Jahr verursachen Stechmücken mehr als 725.000 Todesfälle weltweit. Damit sind sie das gefährlichste Tier der Welt. Verantwortlich sind dafür häufig Tropenviren wie Dengue-Fieber , das West-Nil-Fieber , die Japanische Enzephalitis, Zika und andere. Auch in Deutschland machen sich tropische Stechmücken wie die Tigermücke breit. Schwere Fälle von Infektionen mit diesen Krankheiten nehmen in Europa zu.Daher gilt: In Mückengebieten, am See, beim Campen oder Wandern ist effektiver Mückenschutz Pflicht. Wer doch gestochen wurde, sollte möglichst nicht kratzen. Denn dann kann es zu einer Mischinfektion mit Hautbakterien führen, sogar eine Blutvergiftung droht dann.