Brotkäfer und Lebensmittelmotten: Was gegen Schädlinge hilft

Klumpige Haferflocken , Gespinste in der Müslipackung oder schwirrende Motten in Küche oder Vorratskammer: Wer sie in der eigenen Wohnung entdeckt, sollte schnell etwas dagegen tun, denn sie gelten als Anzeichen für einen Schädlingsbefall in den Lebensmittelvorräten.

Meist sind die Schädlinge schon in der Produktion in ein Lebensmittel gelangt und wurden mit eingekauft. Wenn Sie einen Befall erkennen, sollten Sie schnell handeln. Die Schädlinge wieder loszuwerden, erfordert zwar Sorgfalt, ist aber auch ohne den Einsatz von gesundheitsschädlichen Pestiziden leicht zu bewältigen.

Die häufigsten Schädlinge in Küche und Vorratsschrank

So vertreiben Sie Brotkäfer, Lebensmittelmotten und Co.

Pheromon-Klebefallen gibt es in Drogerie- oder Baumärkten. Die Klebefallen locken männliche Insekten an, die dann an ihnen haften bleiben. So können die Schädlinge zwar nicht vollends vernichtet werden, doch dadurch wird die Paarung der Schädlinge und eine anschließende Eiablage in Lebensmittelverpackungen verhindert. Der Einsatz von Klebefallen hilft auch, das Ausmaß des Befalls einzuschätzen.