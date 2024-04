Expertin: Darum schlüpfen Stechmücken diesmal so früh

Die Stechmückensaison beginnt in diesem Jahr besonders früh. Wald- und Wiesenmücken schlüpfen bereits jetzt, wie Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Und auch Hausmücken, die an frostfreien Plätzchen überwintern, legten bereits ihre Eier ab. Der frühe Start der Mückensaison sei witterungsbedingt, oft geschehe dies erst Anfang Mai. "Es ist alles drei, vier Wochen früher dieses Jahr."

In Italien mehrten sich im vergangenen Sommer Fälle des Dengue-Fiebers, was durch Tigermücken übertragen wird. Wie hoch ist das Risiko einer Ansteckung und wann sollte man zum Arzt gehen? Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht im Gespräch.

Wetter ausschlaggebend für Mücken

Das Populationsmaximum werde in der Regel im August erreicht, eine genaue Vorhersage sei aber schwierig. Trockenheit und Dürre schadeten der Mückenpopulation, auch wenn es kalt ist, entwickelten sich die Larven nicht so schnell. "Wenn es kalt und trocken ist, geht gar nichts mehr."

Eine Forscherin will in der Schweiz Millionen von sterilisierten männlichen Tigermücken freisetzen. Wenn sich Weibchen mit diesen paaren, können sie keine befruchteten Eier mehr legen.

Mücken sind wichtige Nahrung für Vögel

Werner ist auch am Mückenatlas beteiligt: Bei dem Citizen-Science-Projekt können Bürger durch das Einsenden von Stechmücken helfen, wissenschaftlich verwertbare Daten zu sammeln. Dabei werden beispielsweise auch Daten zur Asiatischen Tigermücke erhoben, einer aus wärmeren Regionen eingeschleppten Mückenart, die sich mittlerweile in Deutschland in einigen Regionen etabliert hat.