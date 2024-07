Neuroborreliose: Symptome erkennen und richtig behandeln

Die Borreliose kann vielfältig in Erscheinung treten, zum Beispiel an der Haut , den Gelenken oder dem Herzen. Bei drei bis fünfzehn Prozent der Erkrankten betrifft die akute Infektion das Nervensystem, man spricht dann von einer Neuroborreliose. Die Bakterien setzen sich vor allem an den Nervenwurzeln im Bereich des Rückenmarks fest. Typisch dafür sind starke, brennende Schmerzen rund um den betroffenen Bereich, vor allem nachts. Es kann aber auch zu Lähmungen im Gesicht , an Armen und Beinen, zu Hör- und Sehstörungen oder Taubheitsgefühlen kommen. Bei Kindern zeigt sich häufig eine Hirnhautentzündung mit starken Kopfschmerzen oder Lähmungen im Gesicht.