Verdauungsstörungen |

Durchfall, Bauchschmerzen und Übelkeit sind typische Symptome von Verdauungsstörungen. Was schnell hilft und die Symptome lindert. Außerdem: Tipps, was man am besten (nicht) isst und welche Hausmittel die Beschwerden im besten Fall verschwinden lassen. ZDFheute informiert zum Thema Verdauungsstörungen: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.