Schwangerschaftsübelkeit: Was die neue Studie bedeutet

Eine neue Studie zeigt, dass das Hormon GDF15, das in der Schwangerschaft vermehrt erzeugt wird, das Risiko für starke Übelkeit und Erbrechen bei Schwangeren erhöhen kann. Die Schwere der Symptome hängt davon ab, wie hoch der Anstieg des Hormonspiegels in der Schwangerschaft ist. Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft viel GDF15 im Blut hatten, haben weniger Probleme als solche, die einen steilen Anstieg des Hormons erleben.

Die Deutschen und der Paragraf 218 06.06.2023 | 9:57 min

Übelkeit tritt in der Schwangerschaft häufig auf

Rund zwei Drittel der Schwangeren erleben leichtere Übelkeit und Erbrechen, vor allem in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. In der Regel klingen die Beschwerden wieder ab.

Schwierige Diagnose schwerer Fälle

1,6 Mio. Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig. Verantwortungsvoller Genuß – ist der überhaupt möglich, wenn Alkohol wie Wein und Bier jederzeit fast überall erhältlich ist? 04.07.2023 | 35:15 min

Neues Zeitalter der Forschung

Eine Studie der Hamburger Uni-Klinik belegt erstmals einen Zusammenhang zwischen hohen Temperaturen und Frühgeburten. Hitzestress kann demnach die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen. 23.06.2023 | 1:38 min

Beide Experten sehen in der neuen Studie einen großen Schritt und setzen viel Hoffnung in die weitere Erforschung von GDF15. So spielt das Hormon beispielsweise auch in der Krebsforschung eine Rolle.