Antibiotika: Neue Stiftung prägt die Antibiotika-Forschung

Die erstmalig publizierten Ergebnisse der Stiftungsinstitution könnten einen Wendepunkt im Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien markieren. Die aktuell laufende, beschleunigte Zulassung von Zoliflodacin in den USA ist ein Schritt in diese Richtung und auch die weiteren Forschungen an Medikamenten durch öffentliche Gelder deuten die Trendwende an.