Brustkrebs Metastasen: Unheilbar aber palliativ behandelbar

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs , einem Mammakarzinom. "In den meisten Fällen ist dieser mittlerweile gut heilbar, insbesondere, wenn er rechtzeitig erkannt wird und sich noch keine Metastasen gebildet haben", beruhigt Prof. Marcus Schmidt. Er ist Leiter des Brustzentrums der Universitätsmedizin Mainz.

Bedeutung von Metastasen

Experten unterscheiden zwischen Metastasen, die sich in der Nähe des Ursprungstumors finden, zum Beispiel Lymphknotenmetastasen, und Fernmetastasen, die sich in anderen Organen bilden - häufig in Knochen, Leber , Lunge oder im Gehirn

Fernmetastasen entstehen, wenn sich Tumorzellen lösen und über die Lymph- oder Blutbahn in anderem Gewebe niederlassen, sich vermehren und dort Tochtergeschwülste bilden. Beim Mammakarzinom tritt das nur bei einer Minderheit der Patientinnen auf, oft erst einige Jahre nach der Erstdiagnose. Viele Brustkrebs-Patientinnen müssen deswegen lange in Therapie bleiben.

Kurativ, chronisch oder palliativ

Er habe durchaus Patientinnen, die er schon mehr als 15 Jahre lang behandle, so Schmidt weiter. Dennoch spricht man in der Medizin offiziell von einer palliativen Situation, sobald Fernmetastasen diagnostiziert sind. Schmidt vermeidet das Wort palliativ gegenüber seinen Patientinnen, da viele dabei sofort ans Sterben denken.

Hoffnung durch neue Therapien

In der Krebsmedizin hat sich viel getan, sagt Schmidt. Was er Brustkrebs-Patientinnen auch immer mit auf den Weg gebe, sei, dass die Zeit für sie spiele.

Als Immuntherapien werden alle Methoden bezeichnet, die das körpereigene Immunsystem nutzen, um Krebs zu bekämpfen. Dafür kommen ganz unterschiedliche Ansätze in Frage.Was ihnen gemeinsam ist: Schon bestehende Abwehrmechanismen des Körpers werden verstärkt und gezielt auf die Krebszellen gerichtet.Nur wenige Immuntherapien sind bereits zur Behandlung von Krebspatienten zugelassen. Weitere werden aber intensiv in der Grundlagenforschung und in klinischen Studien geprüft.Quelle: krebsinformationsdienst.de

So besteht durchaus die Möglichkeit, Metastasen mithilfe hochwirksamer Therapien so zu zerstören, so dass sie auf bildgebenden Verfahren nicht mehr sichtbar sind. "Wenn man sich die Bilder anschaut, dann schafft man es zum Beispiel beim triple-negativen Brustkrebs schon mit einer Chemo- und Immuntherapie, bei etwa zehn Prozent der Fälle den Tumor komplett aus dem CT zu vertreiben", so der Experte. Dennoch bleiben in den allermeisten Fällen kleine Tumorzellen zurück, die sich mit der Zeit wieder teilen und mutieren können. Sie sprechen dann auf die aktuelle Therapie nicht mehr an. Es gibt aber auch einige Fälle von Langzeitüberlebenden.