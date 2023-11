Schott Pharma: Größtes deutsches Börsendebüt dieses Jahres

Reisse: … das schon. Aber für uns ist der Einfluss durch Corona wirklich nicht groß gewesen. Ein Fläschchen kostet ein paar Cent; und man hat zum Beispiel sechs Impfdosen in einem Fläschchen. Der Anteil betrug weniger als drei Prozent unseres Umsatzes während der Pandemie. Was hingegen gut ist für uns, ist der Durchbruch der mRNA-Technologie - durch Corona.

Da sind jetzt viele Medikamente in der Pipeline, zum Beispiel für Grippeimpfungen und die sind üblicherweise abgepackt in einer Spritze - also im Gegensatz zu den Fläschchen eine Dosis pro Spritze. Und die Spritze ist als Packmittel auch deutlich teurer. Wir profitieren davon, dass sehr viele Produkte in der Entwicklung sind und auf den Markt kommen werden. Das unterstützt dann auch unser Wachstum.