Tagesgeld-Konto: Sichere Geldanlage mit Zinsen

Warum sich Tagesgeld-Konten wieder lohnen können - und worauf man achten sollte 03.07.2023 | 4:34 min

In einigen Teilen kommen die Zinserhöhungen zum Glück bei den Sparern jetzt an.

Auch Festgeld derzeit nicht zu lange anlegen

Tagesgeld sei dagegen empfehlenswert für eventuelle Ausgaben, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder wenn das Auto in der Reparatur ist.

Bankvertreter begrüßen die Entscheidung der EZB, den Leitzins anzuheben. Frank Bethmann berichtet von der Frankfurter Börse, ob höhere Zinsen auch bei den Sparern ankommen. 15.06.2023 | 1:11 min

Zinsen steigen wieder

Doch nicht alle ziehen in dem Tempo mit: Bei den Sparkassen etwa, die die meisten Kunden in Deutschland haben, liegen die Zinssätze für Tagesgeld im Durchschnitt bei 0,31 Prozent. Macht für 10.000 Euro mickrige 15,50 Euro an Zinsen nach sechs Monaten.