Girokonto: Wie man die Bank wechselt - und Geld spart

Ob fürs Geldabheben, Überweisungen oder die Girocard : Banken bitten ihre Kund*innen beim Girokonto immer stärker zur Kasse : Zu diesem Schluss kommt die Stiftung Warentest in ihrer September-Ausgabe des Magazins Finanztest.

Bankenverband: Gratis-Konten werden quersubventioniert

Verbraucherzentralen und Finanztest beobachten außerdem folgenden Trend: Bankhäuser knüpfen kostenlose Konten oder geringe Gebühren an Bedingungen. So werden etwa Modelle angeboten, mit denen Kund*innen sparen können, je mehr Produkte wie Wertpapieranlagen oder Immobilienversicherung sie beim Anbieter ihres Girokontos abschließen.

Preisspanne für Kontoführungsgebühren hoch

Und so geht’s:

Schritt 1: Überblick verschaffen - Wie teuer ist mein Konto im Vergleich?

Schritt 2: Das richtige Kontomodell finden

"Dazu sollte ich mir vor Augen führen, wie ich das Konto nutze", so Föller.

Mache ich noch oft Papierüberweisungen, ist es wichtig, dass dieser Service günstig ist. Hebe ich häufig Geld ab, sollte es dafür mit dem Kontomodell in meiner Nähe kostenlose Optionen geben.

Außerdem sei es wichtig, alle Bedingungen für ein Konto zu beachten: Wie oben geschildert, knüpfen einige Banken günstige Konditionen nämlich an die Voraussetzung, dass sich ein*e Kund*in auch durch andere Produkte an sie bindet. Nur wenn das auch zu Ihren Bedürfnissen passt, sollten Sie einschlagen.

Schritt 3: Das richtige Timing finden

Das neue Konto könnte also zum Beispiel zum 1. Oktober starten, das alte aber erst zum 31. Oktober auslaufen. Verbindlichkeiten können so zur Not auch noch vom alten Konto abgebucht werden, wenn der Wechsel noch nicht bei allen Zahlungspartner*innen angekommen ist.