Ende der Maestro-Karte : Das ändert sich für Bankkunden

Die Umstellung der Zahlungssysteme kommt in einer Zeit, in der Kartenzahlungen so beliebt sind wie nie zuvor. "In den vergangenen beiden Jahren hat sich - auch beschleunigt durch die Pandemie - die Anzahl der Karten-Akzeptanzen im stationären Markt signifikant erhöht, so dass es inzwischen auch in Deutschland möglich ist, ohne Bargeld größtenteils durch den Alltag zu kommen", sagt Kilian Thalhammer, Experte für Zahlungssysteme bei der Deutschen Bank.