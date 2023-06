Digitaler Euro: Was es damit auf sich hat

Experten befürchten zudem neue Risiken für die Finanzstabilität. Denn Nutzer könnten darauf setzen, dass die neue Digitalwährung viel sicherer ist als das Geld auf ihrem Bankkonto, und verstärkt Summen in ihre digitale Geldbörse umschichten. In einer Bankenkrise könnte eine solche Einlagenflucht sehr schnell gehen: per Mausklick statt via Geldautomat, wie der Finanzdienstleister W&W in einem Szenario erläutert. Um solche Risiken zu vermeiden, gibt es Überlegungen für eine Obergrenze, wie viel digitale Euros der Einzelne halten kann.