Fehlende 2FA bei Sparkassen als Einfallstor für Betrüger

"Der Gesetzgeber will eigentlich, wenn Konten so missbräuchlich benutzt worden sind, dass den Verbrauchern alles oberhalb 50 Euro innerhalb eines Tages zurückgezahlt wird", erklärt Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). "Was aber passiert, ist, dass die Banken eine Art Trick anwenden können, indem sie sagen: Du hast Dich grob fahrlässig verhalten und deswegen haben wir den gleichen Anspruch gegen dich und deswegen wird erst mal nicht geleistet."



Weil es den Banken oft gelinge, Betrugsschäden auf die Kunden abzuwälzen, fehle der Anreiz die Sicherheitsmechanismen zu verbessern, meint Mohn. "Und in dem Sinne ist es relevant, die Haftung ganz klar auf Seiten der Bank zu setzen, um hier einen Anreiz zu schaffen, die Systeme so sicher wie möglich zu gestalten und immer in dem Moment, wo eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, dann zu gucken, wie man nachsteuern kann."