Häusliche Gewalt: Wie Frauen an finanzieller Gewalt leiden

Wichtigster Faktor: die eigenen Finanzen im Blick behalten. Wenn in einer Beziehung gemeinsame Ausgaben getätigt werden müssen, beispielsweise für den Haushalt oder für die Kinder, sollte dies auch von einem gemeinsamen Konto geschehen. Zum Beispiel über ein sogenanntes Drei-Konten-Modell. Beide Menschen in einer Paarbeziehung können sich finanzielle Unabhängigkeit erhalten, in dem sie ihr eigenes Konto weiterführen und zusätzlich ein Gemeinschaftskonto eröffnen. Darauf zahlt jeder, angemessen zu seinem Gehalt Geld ein. Die Ausgaben sind über die Kontoauszüge transparent. So ist finanzielle Gewalt kaum noch möglich.