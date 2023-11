Gemeinsam erben: Worauf eine Erbengemeinschaft achten sollte

Worum es bei einer Erbengemeinschaft geht

Jeder Erbe wird zwar Miteigentümer des gesamten Vermögens, aber nur mit den anderen Erben zusammen, aufgeteilt nach den Erbquoten (z.B.eine Hälfte an die Ehefrau, je ein Viertel an die beiden gemeinsame Kinder des verstorbenen Ehemannes und Vaters).

Wir zeigen, wie einfach ein kostenloses Testament erstellt wird 12.12.2022 | 3:54 min

Wie Miterben über ihren Anteil verfügen können

Jeder Miterbe kann allerdings über seinen Anteil am gesamten ungeteilten Nachlass verfügen und seinen Erbteil an einen Miterben oder einen Dritten verkaufen. Dafür brauchen Sie nicht die Zustimmung der übrigen Erben. Der Käufer des Erbteils wird dann Mitglied der Erbengemeinschaft. Auch für ihn gilt, dass er nur gemeinsam mit den Miterben über Gegenstände des Nachlasses verfügen kann.

Miterben müssen Verträge fortführen

Wer die Verwaltung des Erbes übernehmen darf

Wofür die Miterben gemeinsam haften

Geschätzt wird in Deutschland jedes Jahr ein Vermögen im Wert von über 200 Milliarden Euro vererbt. Doch es gibt Nachlässe, bei denen nicht klar ist, wem der Reichtum nun zusteht. 15.11.2021 | 30:02 min

Wofür ein Erbschein notwendig ist

Der Erbschein wird vom Nachlassgericht ausgestellt. Das Dokument weist eine Person als Erben aus und gibt an, welchen Anteil der Erbe am Nachlass hat. Den Erbschein kann jeder Miterbe für sich oder alle Erben zusammen beantragen.

Banken hingegen dürfen nicht grundlos einen Erbschein verlangen, auch wenn das so in ihren AGBs geregelt ist.

Wann genau die Erbengemeinschaft endet

In diesem sogenannten Erbauseinandersetzungsvertrag legen die Erben am besten schriftlich fest, wer am Ende was bekommen soll. Gehören auch Grundstücke oder eine Wohnung zum Nachlass, muss der Vertrag durch eine Notarin oder einen Notar beurkundet werden.