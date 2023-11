Praktikum: Was für Bezahlung, Urlaub und Arbeitszeit gilt

Wer das Praktikum frühzeitig beenden will, kann kündigen - entweder fristlos in der Probezeit oder nach der Probezeit grundsätzlich unter Einhaltung der Kündigungsfrist. Praktikant*in und Arbeitgeber*in können sich ebenfalls in einem Aufhebungsvertrag auf ein früheres Ende einigen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel wenn das Praktikum den Erwartungen nicht entspricht.