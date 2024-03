Bargeld abschaffen? Mobiles Bezahlen mit dem Handy

Fast jede vierte Person zahlt inzwischen laut Visa Payment Monitor 2023 an der Kasse mit dem Smartphone oder Wearables wie Smartwatches . Zwei Drittel der Befragten würden das Haus lieber ohne Brieftasche verlassen, aber nicht ohne Smartphone.

Bezahlen mit dem Smartphone wird wichtiger

Ein Hauptgrund dafür, dass immer mehr Menschen mobiles Bezahlen nutzen, sei, dass das Smartphone im Alltag immer mehr an Bedeutung gewinne , sagt Alexander Kriwoluzky, Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.

Den passenden Betrag in Münzen und Scheinen dabei zu haben, gelingt manchmal nicht. Bei Zahlung per Bankkarte oder Mobile Payment ist das kein Problem.

Zudem werden digitale Nachweise auch im Alltag wichtig. "In dem Moment, in dem wir auch eine digitale Identität auf dem Handy haben, um uns auszuweisen, ist das Mobiltelefon eigentlich das, was alle auf jeden Fall mit sich tragen werden", sagt Kriwoluzky.