Berufsunfähigkeitsversicherung: Für den Ernstfall absichern

BU-Versicherung - Lohnt sich das?

Denn meist seien sie auf ihr Erwerbseinkommen angewiesen, so Julia Alice Böhne. Entsprechend seien sie bei Arbeitskraftverlust oftmals nicht mehr in der Lage, ihre Ausgaben zu decken.

Hauptursachen für Berufsunfähigkeit

Der Notgroschen: Erwerbsminderungsrente

Dabei werde eine Rente wegen Erwerbsminderung auch nur gezahlt, wenn die Betroffenen in bestimmtem Umfang überhaupt nicht mehr unter üblichen Bedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten könnten. "Dass sie nicht mehr in ihrem zuletzt ausgeübten Beruf tätig sein können, ist nicht entscheidend", gibt Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen zu bedenken.

Im dritten Quartal dieses Jahres waren so viele Menschen in Deutschland in Teilzeit beschäftigt wie noch nie. Zuwachs gab es vor allem in Branchen mit ohnehin hohem Teilzeitanteil.

05.12.2023 | 0:26 min