Trotz Job sind immer mehr Menschen gefrustet

: Das ist tatsächlich auch etwas, das viele Arbeitnehmende lernen dürfen. Es ist in unserem biologischen System verhaftet, dass wir uns nur dann erholen können, wenn wir den Kopf frei bekommen und abschalten können. Jetzt gibt es für mich als Selbstständige ein "Aber" an der Stelle: Ich unterscheide nicht zwischen Arbeit und Freizeit , sondern zwischen dem, was mir Energie bringt und was mir Energie raubt. Und wenn ich Arbeit interessant finde und es etwas ist, was mir Spaß macht, kann ich reagieren und antworten.