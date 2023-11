Deutscher Beamtenbund: Personalkollaps "eigentlich schon da"

Der Personalmangel ist im Öffentlichen Dienst gegenwärtig "und die Politik steuert nicht gegen", so der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Ulrich Silberbach. 09.08.2023 | 3:51 min

Mehrere Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes schlagen wegen eines drohenden Personalkollapses in den kommenden Jahren Alarm, darunter der Beamtenbund. Dessen Chef Ulrich Silberbach konkretisierte die Warnungen im ZDF Morgenmagazin: Eigentlich sei der Kollaps schon da, sagte er am Mittwoch.

Gerade zum Start des neuen Schuljahres werde deutlich, dass zahlreiche Lehrkräfte und auch Erzieherinnen und Erzieher fehlen würden, so Silberbach. Der Personalmangel werde aber auch in Bürgerämtern oder bei der Strafverfolgung deutlich.

Silberbach: Stress und Burnout durch Personalmangel

Einige "Kolleginnen und Kollegen" fragten sich auch deshalb, ob sie im Öffentlichen Dienst noch "den richtigen Arbeitgeber" hätten, sagt Silberbach. "Und das in einer Situation, in der wir jeden brauchen, das ist fatal", mahnt der Vorsitzende des Beamtenbundes.

Öffentlicher Dienst findet keinen Nachwuchs

Durch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den kommenden Jahren in Rente gehen, werde die bestehende Lücke "immer größer".

Wir tun uns wahnsinnig schwer, in Zeiten des Fachkräftemangels auch junge Leute zu akquirieren.

Der Öffentliche Dienst kämpfe mit "stumpfen Waffen": "Schlechtere Bezahlung, nicht hoch angesehenes Arbeitsumfeld" - diese Faktoren würden den Öffentlichen Dienst unattraktiv machen, so Silberbach.

Öffentlicher Dienst: Aggressionen nehmen zu

Aufgrund des fehlenden Personals werde der Ton gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem immer rauer, sagt der Vorsitzende des Beamtenbundes. "Mittlerweile ist es nicht mehr nur das Wording, also die Ansprache", sagte Silberbach. "Mittlerweile gibt es auch Übergriffe, Gewalttaten - und das nicht nur bei der Polizei, sondern auch in Jobcentern, selbst in Schulen werden Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes angegriffen".