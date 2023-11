Gewerkschaften: Öffentlicher Dienst vor "Personalkollaps"

GEW-Vorstandsmitglied Merbitz sagte mit Blick auf das Bildungssystem, dieses sei "seit Jahrzehnten deutlich unterfinanziert - mit dramatischen Folgen". In allen Bildungsbereichen, insbesondere in Kitas und den Schulen, herrsche ein riesiger Fachkräftemangel . "Das führt oft zu einem Teufelskreis aus Überlastung durch Fachkräftemangel und Fachkräftemangel durch Überlastung", so Merbitz.