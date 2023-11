Droht eine "Burnout-Welle" bei Kita-Eltern?

Angesichts des Personalmangels in Kindertagesstätten hat die Bundeselternrats-Vorsitzende Christiane Gotte vor einer Burnout-Welle bei Eltern gewarnt. "Bundesweit haben Eltern seit der Corona-Pandemie kaum noch Erholungszeiten", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Qualität der Erziehung in den Kitas soll besser und einheitlicher werden. Der Bund gibt dafür in den nächsten zwei Jahren insgesamt vier Milliarden Euro an die Länder.