Zudem leiden laut einer Umfrage die Kindertageseinrichtungen in Deutschland unter wachsendem Personalmangel und können ihren Bildungsauftrag nicht mehr im vollen Umfang leisten. Bei einer Umfrage unter fast 5.400 Kita-Leitungen gaben fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten an, dass sie in den zurückliegenden zwölf Monaten in mehr als 20 Prozent der Arbeitszeit mit zu wenig Personal arbeiten mussten, wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Dienstag auf dem Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) in Düsseldorf mitteilte.