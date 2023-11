Kita-Qualitätsgesetz: Bund zahlt Milliarden an die Länder

Deutschen Kitas fehlt es an Personal. Familienministerin Paus hat nun das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz erläutert: Kitas sollen mit vier Milliarden Euro gestärkt werden. 04.08.2023 | 1:09 min

Die Ministerin gab am Freitag den praktischen Start des Ende vergangenen Jahres vom Bundestag beschlossenen Kita-Qualitätsgesetz bekannt, mit dem der Bund die Länder in diesem und im kommenden Jahr finanziell bei der Verbesserung der Kinderbetreuung unterstützen will.

Insgesamt setzen die Länder, die nach Einwohnerzahl Mittel aus dem Topf des Bundes bekommen, das Geld unterschiedlich ein. Hamburg will den Angaben zufolge das ganze Geld in einen besseren Betreuungsschlüssel in Krippen stecken, Brandenburg will in Personalschlüssel und Zeit für die Anleitung von Auszubildenden investieren. Berlin will in nahezu allen Förderbereichen Mittel verwenden, unter anderem, um die Sprachkitas fortzuführen.