Neues Rentenpaket: Was die Ampel plant

Um die Renten langfristig finanzieren zu können, will die Regierung künftig auch am Kapitalmarkt investieren. Die sogenannte Aktienrente soll Erträge von zehn Milliarden Euro jährlich einbringen. 05.03.2024 | 1:49 min

Worum geht es beim Generationenkapital?

"Einen Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik" – das verspricht die Bundesregierung mit ihrem Rentenpaket II. Sie will die gesetzliche Rente künftig durch Aktien mitfinanzieren. 05.03.2024 | 2:32 min

Dieses Jahr will der Bund zwölf Milliarden Euro für den künftigen Rentenfonds bereitstellen. In den folgenden Jahren sollen die Einzahlungen jeweils um drei Prozent anwachsen. Zudem sollen bis 2028 Vermögenswerte des Bundes von 15 Milliarden Euro in den Fonds übertragen werden. Bis Mitte der 2030er Jahre soll so ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro zusammenkommen.