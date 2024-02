Umzug-Checkliste: Das ist beim Zusammenziehen zu beachten

Der Umzug und das Zusammenwohnen in einer neuen Wohnung - so gelingt er.

So wird der Umzugstag nicht zum Horrortag: Mit Checklisten, einer langfristigen Planung und helfenden Händen klappt (fast) jeder Umzug günstig und stressfrei.

Checkliste für den Überblick

Als ersten Schritt empfiehlt Anna Follmann, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale, die To-dos für den anstehenden Umzug zu sammeln. In diesem Zuge könne auch notiert werden, welche alten Verträge wann gekündigt werden müssen.

Sinnvoll sei zudem, sich früh Gedanken über das gemeinsame Budget für den Umzug zu machen. So könne verhindert werden, dass die Kosten für Umzugswagen, neue Möbel oder Renovierungsarbeiten aus dem Ruder laufen.

Nach Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes wird es auch in Mietshäusern zu vielen energetischen Sanierungen und anderen Instandhaltungsarbeiten kommen. Wie ist die Rechtslage?

Name im Mietvertrag

Der Name im Mietvertrag bestimmt darüber, welche Rechte und Pflichten sich für die Beteiligten ergeben. Stehen beide Partner*innen oder alle Mitbewohner*innen im Vertrag, gelten alle Rechte und Pflichten für jede*n gleichermaßen. Die Wohnung kann dann zum Beispiel nur mit dem Einverständnis aller gekündigt werden.

Ausgaben aufteilen

Möglichkeiten, gemeinsame Kosten zu teilen

Sind Zimmer in einer WG unterschiedlich groß, kann es sich lohnen, die Kosten pro Quadratmeter zu berechnen. Die Person mit dem größeren Zimmer übernimmt dann einen größeren Teil der Kosten.

Nach Anteil am Haushaltseinkommen

Wer seine Finanzen in Zeiten von steigenden Kosten und Inflation im Griff haben will, muss handeln. Ein Haushaltsbuch bietet die Chance, die Kosten zu kontrollieren.

Sonderkündigungsrechte prüfen

Wer nicht aus dem Elternhaus auszieht, hat in der Regel bereits eigene Strom-, Gas- oder auch Internet-Verträge. Laufen diese bereits länger als zwei Jahre, können sie monatlich gekündigt werden. Laufen die Verträge noch keine zwei Jahre, empfiehlt Follmann, zunächst zu prüfen, ob der Anbieter den Vertrag an der neuen Adresse überhaupt weiter erfüllen kann.

Kann der Internetanbieter nicht an den neuen Wohnort liefern, hätte man ein Sonderkündigungsrecht.

Können beide Anbieter am neuen Wohnort liefern und kann kein Vertrag frühzeitig gekündigt werden, müssten beide Verträge weiterhin gezahlt werden. Um diese Doppelbelastung zu verhindern, rät Follmann dazu, sich rechtzeitig mit den Anbietern in Verbindung zu setzen. So könne oft eine Lösung gefunden werden.