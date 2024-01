Wohnungsnot: Wie die Mieten in Großstädten sinken könnten

Ob er mit den Münchner Preisen klarkommt, fragen wir Kawar Mahmadan in seinem Schnellrestaurant. "Ganz ehrlich?", antwortet er lächelnd, der Blick starr. "Nein."

1.500 Euro zahlt Mahmadan mit seiner Frau für eine Zweizimmerwohnung am Stadtrand - und das sei noch günstig. Trotzdem gilt Münchens Wohnpolitik als Positivbeispiel in Deutschland. Wie kann das sein?

Die Rolle der Dörfer

910.000 Sozialwohnungen fehlen einer aktuellen Studie zufolge in Deutschland. Den Staat kommt das teuer zu stehen, zahlt er doch Milliarden für Mietzuschüsse und Wohngeld. 17.01.2024 | 2:36 min

Die Rechnung zahlen heute die Mieter:innen - auch über die großen Metropolen hinaus. "Es ist ein großer Trugschluss, dass es nur die Stadt ist", erklärt der Ökonom Thierstein. Auch in den Speckgürteln seien die Mieten hoch - "und da liegt auch ein Teil der Lösung."

Erst Infrastruktur, dann Wohnen: Vor dem Bezug müssten neue Viertel bereits an den ÖPNV angebunden werden, meint Thierstein. Je bequemer die Fahrt zur Arbeit in die City, desto attraktiver das Dorfleben außerhalb. Innerhalb der Städte könnten hingegen ausgerechnet Raumfresser wie Supermärkte helfen.

Es sei "Kernaufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass alle Menschen in Deutschland in der Lage sind, ihre Wohnung zu bezahlen", sagt Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). 16.01.2024 | 4:51 min

Was Supermärkte tun können

Denn in der Vergangenheit trennten die Deutschen das Private vom Beruflichen auch räumlich: Gewerbe- und Bürogebiete entstanden am einen Ende der Stadt, reine Wohnquartiere am anderen. Die Lösung? Mischnutzung.