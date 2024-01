Kabelfernsehen: Alternativen für Mieter zum Kabelanschluss

Als Nebenkostenprivileg bezeichnet man die Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses in der Betriebskostenabrechnung. Gesetzlich ist diese Regelung in §2 Nr. 15 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) geregelt. Die Änderung der Regelung für Fernseh-, Kabel-, Internet- oder Telefonabschlüsse trat schon zum 1. Dezember 2021 in Kraft, bis zum 30.6.2024 gilt aber noch eine Übergangsregelung.