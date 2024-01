Gewährleistung und Garantie: Ihre Rechte bei Sachmängeln

Kaputte Elektrogeräte landen oft im Müll, weil sich eine Reparatur nicht lohnt. Dabei würde Reparieren Ressourcen sparen und das Klima schonen. Warum also nicht öfter schrauben? 02.10.2023 | 43:12 min

Gewährleistung und Sachmängelhaftung

Mit einer neuen Betrugsmasche auf Kleinanzeigen.de. werden arglose Privatverkäufer ausgetrickst. Betrüger geben vor, Geld über das System "Sicheres Bezahlen" auf der Plattform zu überweisen. 11.12.2023 | 6:08 min

Gewährleistungsausschluss beim Privatverkauf

Smartphone, Waschmaschine & Co.

Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie

Eine Garantie für ein Ware ist, anders als die Gewährleistungsrechte, nicht vom Gesetz verpflichtend vorgesehen. In der Regel "garantiert" der Hersteller als Kaufanreiz die Funktionsfähigkeit des Geräts für einen bestimmten Zeitraum. Was genau garantiert wird, ist von den Zusagen des jeweiligen Herstellers abhängig. Die Garantie ist damit eine freiwillige Verpflichtung. Sie ersetzt niemals die gesetzlichen Gewährleistungspflichten, sondern besteht zusätzlich.

Häufig geht eine Garantie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. So sichern manche Staubsaugerhersteller sogar eine 10-Jahre-Motorgarantie zu. Dann können Sie Mängel an dem Gerät in diesem Zeitraum reklamieren, ohne dass es darauf ankommt, ob diese schon beim Kauf bestanden.