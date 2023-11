Private Verkäufer zahlen keine Gebühren mehr bei Ebay

Die Online-Handelsplattform Ebay macht in Deutschland ab dem 1. März alle privaten Verkäufe kostenlos. Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über eBay gesehen haben, erklärte das Unternehmen am Dienstag in Kleinmachnow bei Berlin. An den Kosten für gewerbliche Anbieter ändert sich nichts.