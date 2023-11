Neue Vorgaben: Das ändert sich beim Online-Shopping

Rechtsanwalt Michael Terhaag erläutert, worauf Verbraucher beim Online-Shopping achten sollten. 27.05.2022 | 6:22 min

Was ist neu bezüglich der Produktpräsentation durch Influencer?

Was ändert sich bei Preisangaben?

Was ändert sich bei Rabatt-Angaben?

Was gilt bei der Rückgabe von digitalen Inhalten?

Der Verkäufer kann ab jetzt per nicht vorausgewähltem Kontrollkästchen ein Widerrufsverzicht des Käufers einholen. Die Bestätigung muss separat beim Bestellabschluss von dem Käufer angekreuzt werden - getrennt von der AGB-Zustimmung. Das gilt allerdings nur, wenn der Verzicht auf den Widerruf in Kopie auf einem "dauerhaften Datenträger", also zum Beispiel in der Bestellbestätigung und per E-Mail, zur Verfügung gestellt wird.