Routerfreiheit beim Internetanschluss: Ende bei Glasfaser?

Die "Endgerätefreiheit" ist ein Grundsatz im deutschen Telekommunikationsgesetz (TKG). 2013 wurde die Endgerätefreiheit in den Koalitionsvertrag der damaligen Bundesregierung aufgenommen und am 1. August 2016 umgesetzt. "Seit 2016 können Verbraucher selbst entscheiden, wie sie ins Internet gehen wollen - über ein Modem, ein Kombigerät, also Router mit integriertem Modem, kabelgebunden oder doch über das Mobilfunknetz per LTE- oder 5G-Router", erklärt Michael Gundall, Fachberater Technik der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz