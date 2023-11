Schnelles Internet: Für wen sich der Glasfaserausbau lohnt

Welche Vor- und Nachteile bieten Glasfaseranschlüsse? 06.02.2023 | 4:28 min

In vielen Regionen klingelt es derzeit an der Haustür: Ein Vertreter bietet einen neuen Anschluss an. Glasfaser. Wieso? Der bisherige DSL-Anschluss funktioniert doch! Es kann sich aber lohnen, das Angebot gut zu prüfen und anzunehmen, denn beim Erstausbau winkt eine erhebliche Ersparnis.

Glasfaser ist energiesparender und viel schneller

"Immer dann, wenn ich eine Kupferleitung habe, einen langsameren DSL-Vertrag, sollte ich tatsächlich sehr intensiv darüber nachdenken, dem Glasfaserausbau zuzustimmen. Das bringt eine zuverlässige Bandbreite, eine zuverlässige Upload- und Downloadgeschwindigkeit", so die Expertin. "Es ist dann an der Stelle egal, ob ich fünf Kinder im Homeschooling habe oder ich selber auch noch im Homeoffice bin."

Glasfaser schafft locker 1 Gigabit pro Sekunde

Deutschland bis 2030 Glasfaser-Land?

Im Rahmen der Gigabit-Strategie soll Deutschland bis 2030 Glasfaser-Land sein: Dann soll es in jedem Haushalt verfügbar sein. Bis dahin ist es ein weiter Weg: Mitte letzten Jahres konnte jeder vierte Haushalt Glasfaser bekommen, deutsche Spitzenreiter sind Schleswig-Holstein und Hamburg, Schlusslichter Berlin und Baden-Württemberg, so die Zahlen des Bundesverbands Breitbandkommunikation.

Bevor die Anbieter das Netz aufbauen, erfragen Mitarbeiter das Interesse der Kunden, auch direkt an der Haustür. Das Angebot sollte man aber in Ruhe prüfen, sich nicht überrumpeln lassen, rät Kathrin Körber: "Diese Vertriebsform an der Haustür ist uns wohl bekannt und ist auch üblich. Ganz wichtig ist, wenn mir so eine Leistung versprochen wird, dass ich mir Zeit nehmen muss, um das Kleingedruckte zu lesen."