Das Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes soll Lücken im Glasfaserkabelnetz schließen, das Datenübertragungen im sogenannten Gigabit-Bereich ermöglicht und angesichts der zunehmenden Nutzung des Internets in Alltag und Wirtschaft als immer wichtigere Infrastruktur gilt. Insbesondere in ländlichen Gegenden ist die Technologie teilweise noch nicht verfügbar.



Die Gigabit-Förderung ist daher für ländliche Kommunen gedacht, in denen sich der Ausbau des Glasfasernetzes wegen hoher Kosten für Telekom-Unternehmen privatwirtschaftlich nicht lohnt. Insgesamt sind dafür zwölf Milliarden Euro vorgesehen. Der Bund will mit der Gigabit-Strategie den digitalen Aufbruch für Deutschland erreichen. Homeoffice, Streaming im ICE oder Empfang auf der Berghütte sollen dann endlich problemlos möglich sein.



Das Programm richtet sich an:



Kommunen

kommunale Zweckverbände

öffentliche Unternehmen