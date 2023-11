Warum gibt es noch Funklöcher? Netzbetreibern drohen Strafen

Wo gibt es Funklöcher?

Auch im Jahr 2023 gibt es in Deutschland immer noch Funklöcher - vor allem. Die Bundesnetzagentur hat eine Funklochkarte online gestellt , in die man die eigene Adresse eingeben und sich Funklöcher anzeigen lassen kann.

Dort sieht man, dass zum Beispiel im Süden Baden-Württembergs noch Funklöcher existieren. Auch grenznahe Regionen wie etwa Garmisch-Partenkirchen in Bayern oder die Sächsische Schweiz in Sachsen schneiden schlecht ab.

Viele Komponenten des 5G-Netzes stammen von chinesischen Firmen. Die Bundesregierung fürchtet eine mögliche Spionage-Nutzung durch China und plant, den Einbau zu begrenzen. 20.09.2023 | 1:35 min

Drohen den Netzbetreibern Strafen?

Ja. Die zuständige Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn hat ein Bußgeldverfahren gegen die drei Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 eröffnet - und zwar wegen "schuldhafter nicht rechtzeitiger vollständiger Erfüllung der Versorgungsauflagen". So steht es in einem Schreiben der Behörde, das ZDFheute vorliegt.