Dubiose Verträge für Glasfaser: Worauf Kunden achten sollten

Bei Glasfaseranschlüssen gibt es Unterschiede. Nicht jeder schafft die maximale Datenmenge. Kabelnetzunternehmen versuchen vor allem bei Haustürgeschäften genau solche Anschlüsse als "echte Glasfaser" zu verkaufen. 19.06.2023 | 6:02 min

In den letzten Wochen sind beim Glasfaser-Ausbau vermehrt Berichte über betrügerische Machenschaften aufgetaucht. Die Betroffenen berichten von Haustürbesuchen durch angebliche Vertreter von bekannten Internetanbietern. Diese versprechen schnelles und zuverlässiges Glasfaser-Internet zu günstigen Preisen und drängen die Kunden zum sofortigen Abschluss des Vertrages.

Angebliche Vertreter machen Druck an der Haustür

Oftmals werde den überrumpelten und ahnungslosen Kund*innen vorgegaukelt, das Internet würde bald abgestellt werden und man hätte keine andere Wahl, als sofort einen Vertrag zu unterschreiben, so die Berichte. Bei späterem Abschluss würde der Vertrag exorbitant teurer. Das seien typische Verhaltensweisen, mit denen diese Kundendienstler an der Haustüre Druck ausübten.

Glasfaserkabel sind Lichtwellenleiter, kurz LWL genannt. Das sind dünne Kunststofffasern, die optische Signale in Form von Licht bzw. Lichtsignalen über weite Strecken übertragen können. Trotz weiter Strecken ist eine hohe Bandbreite möglich. Das liefert kein anderes kommerzielles System, kein Kupferkabel und auch kein Funksystem. Deshalb sind Lichtwellenleiter das Übertragungsmedium der Zukunft.

Was bedeutet Glasfaser?

Auch Jens Berg aus Düsseldorf ist dem auf den Leim gegangen, als zwei Vertreter mit Telekom-Logo bei ihm klingelten. "Die haben gesagt, der Wechsel muss zwangsläufig erfolgen, egal, ob man zustimmt oder nicht. Und daraufhin habe ich dann natürlich gedacht, wenn ich das sowieso machen muss, dann kann ich das auch jetzt machen." Berg unterschrieb den Vertrag, obwohl er mit seinem DSL-Anschluss bei Vodafone zufrieden ist und in seiner Straße nicht einmal mit dem Glasfaserausbau begonnen wurde.

Welche Vor- und Nachteile bieten Glasfaseranschlüsse? 06.02.2023 | 4:28 min

Vorsicht vor falschen Glasfaseranschlüssen

Immer wieder versuchen Vertriebsmitarbeiter, einen Glasfaser-Kupferkabel-Mix als Glasfaseranschluss zu verkaufen. Doch hierbei wird eine Reststrecke mit dem bereits vorhandenen Kupferkabel überbrückt, was die Geschwindigkeit des Datentransfers drosselt. Nur der sogenannte FTTH-Anschluss (Fiber to the home) ist ein Glasfaseranschluss, bei dem man als Privatkunde im Internet bis zu einem Gigabit pro Sekunde Datentransfer erreichen kann.