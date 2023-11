Einkaufen im Internet: Welche Rechte Verbraucher haben

Wenn die online bestellten Produkte aus dem Ausland nicht zuhause, sondern zunächst beim Zoll landen, kann das ziemlich teuer werden. Worauf muss man beim Onlineshopping achten? 20.12.2022 | 6:32 min

Der Online-Handel gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gerade, wenn es wieder auf Weihnachten zugeht, greifen viele auf diese bequeme Alternative zu den eventuell überfüllten Einkaufsstraßen zurück.

Wie wird im Internet ein Vertrag geschlossen?

Damit im Internet ein Kaufvertrag zustande kommen kann, muss der Verkäufer einigen gesetzlichen Bestimmungen nachkommen. So muss er den Käufer kurz vor dem Bestellvorgang noch über die wesentlichen Vertragsbestandteile informieren.

Wann kann ich Ware zurückschicken?

Bei Verbraucherverträgen außerhalb von Geschäftsräumen sieht das BGB besondere Regelungen vor. So hat man bei Vertragsschluss im Internet, per Telefon oder an der Haustür ein gesetzliches Widerrufsrecht. Das gilt 14 Tage und ohne Angabe von Gründen.