Trend aus China: Wie Live-Shopping das Einkaufen verändert

Unternehmen präsentieren ihre Produkte per Stream, der Kunde kann live zuschauen. Mittels Chatfunktion können Fragen zu den Produkten gestellt werden. 24.07.2023 | 2:01 min

Das Konzept kommt ursprünglich aus China , sorgt dort bereits für Milliardenumsätze und wird auch in Deutschland immer mehr eingesetzt - zum Beispiel vom Buchhandel-Riesen Thalia:

Der Blick nach Asien oder in die USA verrät, dass hier ein globaler Trend entsteht.

Beratung beim Einkaufen per Videostream

Beim Live-Shopping bieten Unternehmen per frei verfügbaren Videostream ihre Produkte so im Internet an, als würde man direkt im Geschäft einkaufen und sich beraten lassen. Das Besondere: Um selbst live dabei zu sein, benötigt es nur das eigene Smartphone.