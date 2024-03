Sparen bei der Zahnbehandlung: Wie Zahnersatz billiger wird

Gerade gesetzlich Krankenversicherte können von günstigeren Behandlungskosten im EU -Ausland profitieren. Wichtig: Dafür sollte man einen schriftlichen Vertrag abschließen. Darin sollte der Leistungsumfang genau festgelegt sein sowie das Prozedere bei eventuell notwendigen Nachbehandlungen. Und: Die Gewährleistung sollte möglichst nach deutschem Recht erfolgen.Um Kommunikationsprobleme zu minimieren, sollte eine Person in der Praxis Deutsch sprechen. Eine Hilfe zur Beurteilung der Qualität der Anbieter kann eine vorhandene Zertifizierung sein (z.B. ISO-Zeichen). Eine eventuell notwendige Nachbesserung sollte laut Vertrag auch in Deutschland möglich sein.Vorher sollte außerdem geklärt werden, in welcher Höhe die Krankenkasse die Kosten einer Zahnbehandlung im Ausland erstattet. Dafür sollte man einen Heil- und Kostenplan in deutscher Sprache einreichen. Viele Krankenkassen kooperieren mit Zahnärzten im Ausland und haben vorher deren Qualität geprüft.