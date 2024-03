Schmerzen: Wie unterschiedlich Männer und Frauen sind

Jennifer Hillebrandt leidet seit 15 Jahren an chronischen Schmerzen. Typisch für Frauen, vor allem bei bestimmten Erkrankungen. Welche Faktoren Schmerzen beeinflussen.

Biologisches und soziales Geschlecht

Medikamente werden in der Regel bei Männern und Frauen gleich hoch dosiert. Doch die Biologie der Geschlechter unterscheidet sich grundsätzlich.

Hormone und Schmerzempfindlichkeit

Bettina Pfleiderer forscht an der Universität Münster unter anderem zu genderspezifischen Aspekten der Schmerzmedizin. Sie weiß: Der Körper hat Andockstellen für Sexualhormone wie Östrogene und Testosteron. Diese beeinflussen die Signalwege im Nervensystem und bewirken Unterschiede bei der Schmerzleitung und Schmerzempfindung.

Schmerz und psychosoziale Faktoren

So wird zum Beispiel das Stresshormon Cortisol bei Frauen schneller ausgeschüttet, was wiederum zu körperlichen Symptomen wie einer erhöhten Herzfrequenz führt. Chronifizieren sich solche Stressreaktionen, wird in der Folge mehr Schmerz empfunden.