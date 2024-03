Grüner Star: Wann die Glaukom-Früherkennung sinnvoll ist

Das Glaukom oder, wie es im Volksmund genannt wird, der "grüne Star" ist tückisch. Die Krankheit verläuft in den meisten Fällen anfangs völlig unbemerkt . Sobald Symptome auftreten, ist es oft schon zu spät. Denn dann ist der Sehnerv meist unwiderruflich beschädigt. Die Erkrankung tritt in jedem Lebensalter auf, besonders häufig jedoch bei den über 60-Jährigen.

Ein Glaukom entsteht, wenn das Wasser aus der vorderen Augenkammer nicht mehr richtig abfließen kann. Der Augeninnendruck kann sich dadurch so lange erhöhen, bis der Sehnerv irreparabel geschädigt ist. Es entstehen Gesichtsfeld-Ausfälle bis hin zu einer möglichen Erblindung. Rund 920.000 Menschen sind in Deutschland an einem Glaukom erkrankt. Quelle: Berufsverband der Augenärzte

Augenärzte empfehlen Früherkennungsuntersuchung

Augeninnendruckmessung alleine reicht nicht aus

Fehlende wissenschaftliche Basis

Doch auch diese Untersuchungen werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Grund seien fehlende wissenschaftliche Studien, die belegen, dass diese Untersuchungen zur Früherkennung eine Erblindung verhindern können. "Es ist schwierig, die Früherkennung wissenschaftlich zu untersuchen, da man dabei die eine Gruppe behandeln und beobachten müsste, die andere Gruppe dagegen nicht - als Vergleich. Das ist ethisch schwierig.", so die Erklärung der Fachärztin für Augenheilkunde.

Verbraucherschützer kritisieren Druck in der Arztpraxis

"Patientinnen und Patienten denken, dass es Konsequenzen für sie haben könnte, wenn sie sie ablehnen. Bei einem Glaukom droht am Ende die Erblindung und das kann Ängste schüren. Deswegen gerät man dann eher in Versuchung, so eine Selbstzahler-Leistung in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie gar nicht nötig wäre."