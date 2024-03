Tag der gesunden Ernährung: Wie gut ist unser Essverhalten?

Nie war die Auswahl an Süßigkeiten, Keksen und Fast Food so groß wie heute. Umso wichtiger ist es, sich bewusst für die Nahrungsmittel zu entscheiden, die unserem Körper alle notwendigen Nährstoffe liefern. Der bundesweite "Tag der gesunden Ernährung " am 7. März schenkt diesem Thema besondere Aufmerksamkeit.