Entspannung für Kinder: Was gegen Stress helfen kann

In ein Achtsamkeitstagebuch können Kinder zu jeder Zeit eintragen, was sie am Tag erlebt und wie sie sich gefühlt haben. Es gibt auch Tagebücher, die Gefühle anhand von Figuren darstellen. So können Kinder Emotionen wie Wut, Freude oder andere Empfindungen leichter benennen. Beim Führen eines Achtsamkeitstagebuchs sollten Eltern unterstützen. "Kinder können so etwas nicht alleine bewältigen, sie brauchen die Anleitung der Eltern", sagt Heidi Igl. Dann sei das eine tolle Sache, so die Expertin. Das Ausfüllen des Achtsamkeitstagebuchs erfordert Geduld und Sorgfalt beim Schreiben. Wenn Eltern dabei helfen, erzählen Kinder mehr von sich und können Erlebtes besser verarbeiten.