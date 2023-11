Gehirnerschütterung: Die unterschätzte Gefahr bei Kindern

Oft bleiben Gehirnerschütterungen unerkannt. Besonders bei Kindern kann das ernsthafte Langzeitfolgen haben. 20.10.2023 | 1:59 min

Ein Sturz vom Hochstuhl oder vom Sofa, eine Rauferei in der Schule, ein Unfall mit dem Fahrrad - Gehirnerschütterungen können überall passieren. Wenn beim Aufprall das Gehirn gegen die Schädelwand stößt, ist das wie eine Art Kurzschluss.

Wie viele Kinder in Deutschland sind betroffen?

Michaela Bonfert, Leiterin der Concussion Clinic für Kinder und Jugendliche in der Haunerschen Kinderklinik in München, geht davon aus, dass etwa 200.000 Kinder und Jugendliche pro Jahr in Deutschland ein SHT erleiden, die allermeisten davon sind Gehirnerschütterungen.