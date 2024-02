Erste Hilfe leisten: Tipps zur Wundversorgung

Bei jeder Wunde startet der Körper den immer gleichen Reparaturvorgang. Die Heilung läuft dann in drei Phasen:



Die Reinigungsphase (Exsudationsphase) beginnt direkt nach der Verletzung. Der Körper aktiviert die Blutgerinnung, um die Wunde rasch zu verschließen. Parallel dazu wandern sogenannte Fresszellen aus dem Blut in den betroffenen Bereich, um geschädigtes Gewebe und Bakterien "wegzuräumen".



Mit dem Start der Granulationsphase nach etwa 24 Stunden wandern Zellen in das Wundgebiet ein. Sie beginnen damit, neues, noch sehr empfindliches Gewebe, das Granulationsgewebe, zu bilden. Diese Neubildung dauert mehrere Tage.



Die Regenerationsphase (Epithelisierungsphase) ist die letzte Phase der Wundheilung. Der Körper baut das Granulationsgewebe zum endgültigen Gewebe um. Die Wunde wird von den Rändern her zur Mitte verschlossen. Bei oberflächlichen Wunden unterscheidet sich das neue Gewebe nicht vom alten. Bei tieferen Wunden bildet sich sichtbares Narbengewebe.