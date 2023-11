Erste Hilfe: Wie man in freier Natur Leben rettet

Training für den Ernstfall in der Natur: Wie im Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs wichtiges Retterwissen vermittelt wird. 24.05.2023 | 4:40 min

Die meisten haben ihren Erste-Hilfe-Kurs zu Führerscheinzeiten gemacht, und das ist oft lange her. Doch gerade, wenn man in der Natur unterwegs ist, kann Wissen über erste Hilfe lebensrettend sein. Bei Unfällen, die bei Freizeitaktivitäten draußen passieren, geht es vor allem um Stürze, Knochenbrüche, Schürfwunden und Schnittverletzungen. Aber auch, was bei plötzlichem Herzstillstand , Hitzschlag oder einer Allergie zu tun ist, ist wichtig zu wissen. Viele Unfälle sind auf Selbstüberschätzung oder Erschöpfung zurückzuführen.

Welche Ausrüstung braucht man?

Wie löst man besondere Probleme bei einem Unfall in der Natur?

In einem Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs kann man auch lernen, sich zu helfen, wenn unterwegs Möglichkeiten fehlen oder nicht alles an Material vorhanden ist.

Wie holt man richtig Hilfe?

Wichtig für den Notruf ist die Bestimmung und Angabe des Standortes. Ein wichtiger Teil eines Outdoor-Erste-Hilfe-Kurses ist daher die Orientierung in der Natur . Mobilfunkempfang ist nicht überall vorhanden, und wenn er gegeben ist, braucht die Rettungsleitstelle die Koordinaten so genau wie möglich.

Was vielen nicht bewusst ist: Über das Telefonat werden GPS-Daten nicht automatisch an die Leitstelle übermittelt. Hilfreich sind spezielle Outdoor-GPS-Apps, über die eine Standortbestimmung erfolgen kann.

112 Where are U

Was tun nach dem Notruf?

Für wen ist ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs?

Was ist der Unterschied zum normalen Erste-Hilfe-Kurs?

Gerade bei Outdoor-Aktivitäten kann es oft bis zu mehrere Stunden dauern, bis Hilfe oder der Rettungsdienst vor Ort ist. Die Teilnehmer werden unter anderem auf solche Fälle vorbereitet und angeleitet. Sie sollen in Notfallsituationen wissen, was zu tun ist, mehr eingreifen und unterstützen.

In realistisch nachgestellten Szenarien lernen die Teilnehmer ihre Hemmungen zu überwinden und zu handeln. Sie wissen in der Regel nicht, was sie erwartet. So werden sie zum Beispiel auf einer Wanderung von "Verletzten" überrascht, die mit Kunstblut und Requisiten hergerichtet wurden. Manche Kurse gehen über mehrere Tage und beinhalten speziellere Übungsszenarien.