Wanderausrüstung: Was man für eine Wandertour braucht

Wassersäule ist eine Maßeinheit in Millimeter für Wasserbeständigkeit von Regenkleidung. Sie gibt an, wie viel Wasserdruck ein Material aushalten kann, bevor es durchlässig wird. Eine höhere Wassersäule bedeutet folglich auch eine höhere Wasserbeständigkeit. Angaben zur Wassersäule folgen den Prüfungen und Kategorien der EN 20811 oder ISO 811-Norm. Die meisten Hersteller teilen ihre Produkte in drei Kategorien ein.