Infektionsgefahr: Wenn ein Katzenbiss zum Notfall wird

Tierärztin Gabriele Wellm wird von einer Katze in die Hand gebissen. Den Tag wird sie nicht so schnell vergessen.

Wer mit Katzen spielt oder sie streicheln will, sollte achtsam sein. Fühlen sie sich bedrängt oder erschrecken sie sich, können sie schon mal zubeißen. In Deutschland passiert das nach Angaben deutscher Haftpflichtversicherer jährlich mindestens 30.000 Mal.

Warum Katzenbisse gefährlich sind

Katzen haben spitze Zähne, darunter vier lange Fangzähne. Bei einem Biss können sie tief in das Gewebe eindringen. Das Gefährliche: Der Speichel von Katzen enthält einen hochinfektiösen Mix aus Bakterien und Keimen. In der Folge können sich Muskeln, Sehnen oder Knochen sowie Nerven oder Blutgefäße infizieren.

Erste Maßnahmen nach Katzenbiss

Infektion besser vermeiden

Erste Symptome einer Infektion sind Schmerzen, die oft schon wenige Stunden nach dem Biss auftreten. Handchirurgin Borys rät: "Spätestens dann, wenn man das Gefühl hat, es fängt an zu pochen, es fängt an heiß zu werden, dann ist der Zeitpunkt, dass man das doch ärztlich anschauen lässt."

Im weiteren Verlauf kann es zu Rötungen und Schwellungen der betroffenen Hand kommen. Weitet sich die Infektion aus, schwillt die Hand oft ballonartig an. Auch Bisse in andere Körperteile, zum Beispiel in den Arm, den Fuß, das Bein oder ins Gesicht können zu vergleichbaren Symptomen führen. Ohne die Gabe von Antibiotika weitet sich die Infektion aus und führt schlimmstenfalls zu einer Blutvergiftung.

Hat sich der Biss entzündet, wird zunächst infiziertes Gewebe entfernt. Dabei werden die Bisskanäle ausgeschnitten, also sämtliches Material, das mit den Katzenzähnen in Kontakt war, entfernt. Außerdem wird die Wunde mit antiseptischen Lösungen gespült und gereinigt. Die Untersuchung einer Gewebeprobe gibt Aufschluss, welche Erreger zu der Infektion geführt haben. So kann das Antibiotikum gegebenenfalls gezielter ausgewählt werden. Die Wunde sollte täglich kontrolliert werden. Bilden sich Abszesse, heilt die Wunde schlecht oder breitet sich die Infektion weiter aus, sind unter Umständen operative Eingriffe erforderlich.

Katzenbiss kann schwere Folgen haben

Besonders Bisse in den Handrücken sind tückisch. Dort liegen Sehnen und Knochen sehr nahe an der Hautoberfläche, durch wenig vorhandene Muskulatur und Fettgewebe kaum geschützt. Die Erreger können sich daher leicht entlang der Sehnenscheiden weiter in den Arm oder über die Blutbahn in den gesamten Körper ausbreiten.