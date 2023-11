Erste Hilfe für Hund, Katze & Co: Was tun im Notfall?

Viele Hundeschulen bieten Erste-Hilfe-Kurse für Hunde an. Ziel des Trainings ist es, den Hund in eine entspannte Lage zu bringen, damit der Besitzer im Notfall die medizinische Erstversorgung durchführen kann. 28.08.2023 | 3:35 min

Das Wichtigste für einen Notfall ist, das Tier präventiv darauf vorzubereiten, dass es in Situationen, in denen es verletzt ist, einfach Ruhe bewahrt und gewisse Kommandos abspielen kann.

Spezielles "Medical Training" in Hundeschulen

Viele Hundeschulen bieten Erste-Hilfe-Kurse für Vierbeiner an, in denen vor allem das "Medical Training" zur Beachtung kommt. Hier lernen die Hundebesitzer ein noch besseres Vertrauensverhältnis zu ihren Vierbeinern aufzubauen, dabei sind vor allem die Grundkommandos Sitz, Platz und Steh entscheidend.

Tierhalter sollten entspanntes Anfassen trainieren

Was ein Erste-Hilfe-Paket enthalten sollte

Geschockte Vögel in dunklen Karton setzen

Den Vogel am besten in einen kleinen dunklen Karton setzen, in den zuvor Luftlöcher gestanzt wurden. Abwarten, bis der Vogel sich wieder bewegt und dann in seine Voliere zurückfliegen lassen. Wenn es dem Tier nach 30 Minuten nicht besser geht, sollte er vom Tierarzt untersucht werden.